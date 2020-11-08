Миранчук забил первым ударом в дебютном матче в Серии А

Алексей Миранчук дебютировал в Серии А. Вышел на 59-й минуте в матче против «Интера», а уже через 20 минут забил:

1. Получил пас.

2. Развернулся.

3. Пробил в дальний от Хандановича угол.

Это его первый гол в дебютном матче в Серии А.