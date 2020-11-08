Алексей Миранчук
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Аталанта
Миранчук забил первым ударом в дебютном матче в Серии А
08 ноября, 18:37
Алексей Миранчук дебютировал в Серии А. Вышел на 59-й минуте в матче против «Интера», а уже через 20 минут забил:
1. Получил пас.
2. Развернулся.
3. Пробил в дальний от Хандановича угол.
Это его первый гол в дебютном матче в Серии А.
Это второй матч Миранчука за «Аталанту»: в Лиге чемпионов он дебютировал в игре против «Мидтьюлланда», в которой вышел на 10 минут и сразу же забил.
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