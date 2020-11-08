Алексей Миранчук
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#Алексей Миранчук #Футбол #Серия А #Аталанта #Интер

Миранчук забил первым ударом в дебютном матче в Серии А

08 ноября, 18:37

Алексей Миранчук дебютировал в Серии А. Вышел на 59-й минуте в матче против «Интера», а уже через 20 минут забил:

1. Получил пас.

2. Развернулся.

3. Пробил в дальний от Хандановича угол.

Это его первый гол в дебютном матче в Серии А.

Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Миранчук 79
1:1
Матч завершен
Интер
Милан
Мартинес 58

Это второй матч Миранчука за «Аталанту»: в Лиге чемпионов он дебютировал в игре против «Мидтьюлланда», в которой вышел на 10 минут и сразу же забил.

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