Артем Дзюба
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Футбол
Станислав Черчесов
Зенит
Россия
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#Артем Дзюба #Футбол #РПЛ #Россия #Зенит #Станислав Черчесов

Bazа: телефон Дзюбы взломали несколько недель назад

08 ноября, 15:22

7 ноября в соцсетях появилось интимное видео с участием Артема Дзюбы. Дзюба пока что никак не отреагировал на это. «Зенит» – тоже.

Станислав Черчесов не вызвал Дзюбу на ближайшие матчи сборной, но сказал, что ситуация никак не связана с командой.

Есть один инсайд – от Baza. В телеграм-канале она пишет, что Дзюба ждал это видео в соцсетях. Несколько недель назад телефон Дзюбы взломали, он почистил содержимое, но злоумышленники успели скачать некоторое содержимое.

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