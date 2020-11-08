Bazа: телефон Дзюбы взломали несколько недель назад

7 ноября в соцсетях появилось интимное видео с участием Артема Дзюбы. Дзюба пока что никак не отреагировал на это. «Зенит» – тоже.

Станислав Черчесов не вызвал Дзюбу на ближайшие матчи сборной, но сказал, что ситуация никак не связана с командой.

Есть один инсайд – от Baza. В телеграм-канале она пишет, что Дзюба ждал это видео в соцсетях. Несколько недель назад телефон Дзюбы взломали, он почистил содержимое, но злоумышленники успели скачать некоторое содержимое.