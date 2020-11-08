Марсель
Лига 1
Футбол
Страсбур
«Марсель» – первая команда с сезона-2006/07, которая выиграла матч, нанеся один удар
08 ноября, 10:03
У «Марселя» 6-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате. Последняя игра – со «Страсбуром». И ее «Марсель» выиграл со счетом 1:0.
Opta пишет, что за всю игру «Марсель» нанес один удар – первый случай с сезона-2006/07 (с момента, когда компания ведет подробную статистику), когда команде удалось сделать это с таким показателем по ударам.
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