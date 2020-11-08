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#Марсель #Футбол #Лига 1 #Страсбур

«Марсель» – первая команда с сезона-2006/07, которая выиграла матч, нанеся один удар

08 ноября, 10:03

У «Марселя» 6-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате. Последняя игра – со «Страсбуром». И ее «Марсель» выиграл со счетом 1:0.

Матч завершен
Страсбур
Страсбур
0:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Сансон 72

Opta пишет, что за всю игру «Марсель» нанес один удар – первый случай с сезона-2006/07 (с момента, когда компания ведет подробную статистику), когда команде удалось сделать это с таким показателем по ударам.

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