ПСЖ
Лига 1
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#ПСЖ #Футбол #Лига 1

«ПСЖ» впервые в истории выиграл пять матчей Лиги 1, забив в каждом не менее трех голов

08 ноября, 09:51

У «ПСЖ» 8-матчевая победная серия в Лиге 1. Общий счет – 26:1.

А это последние пять матчей «ПСЖ» в чемпионате:

«ПСЖ» впервые в истории выиграл пять матчей Лиги 1 подряд, забив в каждом не менее трех мячей.

 

Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ПСЖ
#Футбол
#Лига 1