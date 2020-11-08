«ПСЖ» впервые в истории выиграл пять матчей Лиги 1, забив в каждом не менее трех голов

У «ПСЖ» 8-матчевая победная серия в Лиге 1. Общий счет – 26:1.

А это последние пять матчей «ПСЖ» в чемпионате:

Победа над «Анжер» – 6:1.

Победа над «Нимом» – 4:0.

Победа над «Дижоном» – 4:0.

Победа над «Нантом» – 3:0.

Победа над «Ренном» – 3:0.

«ПСЖ» впервые в истории выиграл пять матчей Лиги 1 подряд, забив в каждом не менее трех мячей.