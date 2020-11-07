Менди из «Челси» не пропускал шесть матчей подряд. Его пробил форвард, у которого четыре гола в АПЛ

До матча с «Шеффилдом» у Эдуарда Менди из «Челси» была серия из шести сухих матчей во всех турнирах. Он не пропускал голы в трех играх АПЛ подряд.

Серию разрушил нападающий «Шеффилда» Дэвид Макголдрик. Макголдрику 32, но за 16 лет карьеры он лишь два сезона играл в АПЛ – сезон-2019/20 и сезон-2020/21. 36 матчей – четыре гола. Из этих голов три он забил в ворота «Челси».