Эдуард Менди
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Дэвид Макголдрик
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#Эдуард Менди #Футбол #АПЛ #Челси #Дэвид Макголдрик #Шеффилд Юнайтед

Менди из «Челси» не пропускал шесть матчей подряд. Его пробил форвард, у которого четыре гола в АПЛ

07 ноября, 21:24

До матча с «Шеффилдом» у Эдуарда Менди из «Челси» была серия из шести сухих матчей во всех турнирах. Он не пропускал голы в трех играх АПЛ подряд.

Серию разрушил нападающий «Шеффилда» Дэвид Макголдрик. Макголдрику 32, но за 16 лет карьеры он лишь два сезона играл в АПЛ – сезон-2019/20 и сезон-2020/21. 36 матчей – четыре гола. Из этих голов три он забил в ворота «Челси».

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