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Месси вышел на замену в матче с «Бетисом» – сразу же оформил дубль
07 ноября, 20:47
Лионель Месси впервые за год остался и два месяца остался в запасе «Барселоны» в Примере – на матч с «Бетисом».
Месси появился на поле во втором тайме: заменил Фати, на тот момент счет был 1:1.
Дальнейшее развитие событий:
- Месси оформил дубль. Один гол забил с пенальти, один – с игры. В этом сезоне у него семь голов во всех играх за «Барсу» и сборную Аргентины. Шесть из них – с пенальти.
- Гризманн не забил с пенальти в первом тайме (четвертый незабитый его пенальти подряд). Зато благодаря голу исправился во втором тайме.
- Еще один мяч у «Барсы» забил Педри, у «Бетиса» – Морон. Общий счет – 5:2.
- «Барселона» прервала четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате.
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