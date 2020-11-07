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#Лионель Месси #Футбол #Барселона #Примера #Ансу Фати #Антуан Гризманн #Бетис

Месси вышел на замену в матче с «Бетисом» – сразу же оформил дубль

07 ноября, 20:47

Лионель Месси впервые за год остался и два месяца остался в запасе «Барселоны» в Примере – на матч с «Бетисом».

Месси появился на поле во втором тайме: заменил Фати, на тот момент счет был 1:1.

Дальнейшее развитие событий:

  • Месси оформил дубль. Один гол забил с пенальти, один – с игры. В этом сезоне у него семь голов во всех играх за «Барсу» и сборную Аргентины. Шесть из них – с пенальти.
  • Гризманн не забил с пенальти в первом тайме (четвертый незабитый его пенальти подряд). Зато благодаря голу исправился во втором тайме.
  • Еще один мяч у «Барсы» забил Педри, у «Бетиса» – Морон. Общий счет – 5:2.
  • «Барселона» прервала четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате.
Матч завершен
Барселона
Барселона
Дембеле 22
Гризманн 49
Месси 61
Месси 82
Педри 90
5:2
Матч завершен
Бетис
Севилья
Санабрия 45
Морон 73
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