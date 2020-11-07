Ханс-Дитер Флик
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У Флика лучший дебютный год в истории топ-10 лиг. В среднем он набирал 2,77 очка за игру
07 ноября, 18:05
Ханс-Дитер Флик стал главным тренером «Баварии» 3 ноября 2019 года. С тех провел в этом статусе 48 матчей (44 победы, одна ничья и три поражения) – за это время выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
ЕSPN пишет, что в среднем за каждый матч он набирал 2,77 очка. Это лучший показатель в дебютный год в истории футбола среди всех тренеров из топ-10 лиг.
Так выглядит топ-6:
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