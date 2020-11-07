Россия (х)
Евротур-2020
Финляндия (х)
Швеция (х)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия (х) #Евротур-2020 #Финляндия (х) #Швеция (х)

Сборная России обыграла Швецию по буллитам

07 ноября, 17:05

У сборной России вторая победа на Кубке «Карьялы». Первая – над Финляндией (6:2). Вторая – над сборной Швеции.

В основное время был счет 1:1. У шведов шайбу забросил Антон Ведин, у Роcсии – Родион Амиров.

Исход встречи определили буллиты, в которых Россия победила – 2:1. У Швеции булит реализовал Даниэль Заар, у нашей сборной – Родион Амиров и Василий Подколзин.

Много неизвестных имен в сборной России. Говорим о них:
Кто все эти молодые хоккеисты России, которые забили шесть голов Финляндии
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия (х)
#Евротур-2020
#Финляндия (х)
#Швеция (х)