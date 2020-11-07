Россия (х)
Евротур-2020
Финляндия (х)
Швеция (х)
Сборная России обыграла Швецию по буллитам
07 ноября, 17:05
У сборной России вторая победа на Кубке «Карьялы». Первая – над Финляндией (6:2). Вторая – над сборной Швеции.
В основное время был счет 1:1. У шведов шайбу забросил Антон Ведин, у Роcсии – Родион Амиров.
Исход встречи определили буллиты, в которых Россия победила – 2:1. У Швеции булит реализовал Даниэль Заар, у нашей сборной – Родион Амиров и Василий Подколзин.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые