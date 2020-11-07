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«Антверпен» нарушил правило замен в Лиге Европы, но ЛАСК не будет протестовать
07 ноября, 00:47
«Антверпен» и ЛАСК встречались в третьем туре Лиги Европы.
- По регламенту во время пандемии коронавируса, команды могут делать пять замен, но использовать для этого три игровых слота.
«Антверпен» использовал четыре. Клуб готов был произвести двойную замену на 63-й минуте, но вместо этого провел вторую после новой остановки матча.
ЛАСК выиграл 1:0, но протестовать не собирается. Что сказал вице-президент клуба Юрген Вернер: «3:0 вместо 1:0 может дать нам решающее преимущество, но мы не хотим ставить в такое положение «Антверпен». Бывает, ошибки случаются».
Он также добавил, что бельгийцы порядочно вели себя и на поле, и за его пределами, а австрийцы были очень довольны приемом. Это тоже повлияло на решение ЛАСКа.
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