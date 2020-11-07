«Антверпен» нарушил правило замен в Лиге Европы, но ЛАСК не будет протестовать

ЛАСК выиграл 1:0, но протестовать не собирается. Что сказал вице-президент клуба Юрген Вернер: «3:0 вместо 1:0 может дать нам решающее преимущество, но мы не хотим ставить в такое положение «Антверпен». Бывает, ошибки случаются».

Он также добавил, что бельгийцы порядочно вели себя и на поле, и за его пределами, а австрийцы были очень довольны приемом. Это тоже повлияло на решение ЛАСКа.