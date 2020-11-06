Наталья Билан
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Тина Канделаки
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#Наталья Билан #Футбол #Матч ТВ #Тина Канделаки

Наталья Билан уходит с должности главного продюсера «Матч ТВ»

06 ноября, 16:43

Наталья Билан прекращает работу на «Матч ТВ». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Билан работала на «Матч ТВ» с 2015 года. Она была там уже в момент основания канала. 1 ноября «Матч ТВ» отметил пятилетие с момента запуска.

Ранее Билан создавала телеканал «Домашний». Потом она пересекалась с Тиной Канделаки на канале СТС. Они вместе перешли на «Матч ТВ». 

«Бизнес Online» писал, что именно с позицией Билан связаны проблемы с показом матча «Краснодара» и «Порту» в 2019 году. Тогда она не подписала контракт из-за завышенной цены со стороны португальцев.

На «Матч ТВ» Билан отвечала в том числе и за креативную разработку. Тина Канделаки сейчас работает там в должности генерального продюсера. О ее возможном уходе ничего не сообщается.

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