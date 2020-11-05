Шунин получил сомнительный результат теста на коронавирус. Он изолирован от команды

«Динамо» рассказало о сомнительном результате теста на коронавирус у вратаря Антона Шунина. Остальные игроки получили отрицательные результаты. Шунин чувствует себя хорошо, но изолирован от команды.

Шунин попал в состав сборной России на ближайшие матчи. Вместе с ним вызваны Маринато Гильерме и Матвей Сафонов.

В сезоне-2020/21 Шунин провел в РПЛ 13 матчей. В шести из них он отыграл на ноль. Фанаты «Динамо» три месяца подряд признавали Шунина лучшим игроком месяца.