Антон Шунин
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#Антон Шунин #коронавирус #Футбол #РПЛ #Россия #Динамо

Шунин получил сомнительный результат теста на коронавирус. Он изолирован от команды

05 ноября, 18:07

«Динамо» рассказало о сомнительном результате теста на коронавирус у вратаря Антона Шунина. Остальные игроки получили отрицательные результаты. Шунин чувствует себя хорошо, но изолирован от команды.

Шунин попал в состав сборной России на ближайшие матчи. Вместе с ним вызваны Маринато Гильерме и Матвей Сафонов.

В сезоне-2020/21 Шунин провел в РПЛ 13 матчей. В шести из них он отыграл на ноль. Фанаты «Динамо» три месяца подряд признавали Шунина лучшим игроком месяца.

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