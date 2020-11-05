Юссеф Эн-Несири
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Краснодар
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#Юссеф Эн-Несири #Футбол #Краснодар #Лига чемпионов #Севилья

Автор дубля в ворота «Краснодара» провел третий матч в Лиге чемпионов. И забил первые голы

05 ноября, 11:55

«Севилья» выиграла у «Краснодара» со счетом 3:2, хотя с конца первого тайма играла в меньшинстве. Юссеф Эн-Несири вышел на замену на 60-й минуте и забил два гола.

Матч завершен
Севилья
Севилья
Ракитич 42
Эн-Несири 69
Эн-Несири 73
3:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Сулейманов 17
Берг 21

Юссефу Эн-Несири 23 года. До этого сезона он никогда не играл в Лиге чемпионов. Во всех играх группового этапа Эн-Несири входил в игру из запаса. Сыграл 10 минут против «Челси», пять – с «Ренном».

В январе 2020 года «Севилья» купила Эн-Несири у «Леганеса» за 20 миллионов евро. Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов.

Статистика Эн-Несири в сезоне Примеры: шесть матчей, два гола в ворота «Леванте» и «Атлетика».

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