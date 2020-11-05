Юссеф Эн-Несири
Лига чемпионов
Футбол
Краснодар
Севилья
Автор дубля в ворота «Краснодара» провел третий матч в Лиге чемпионов. И забил первые голы
05 ноября, 11:55
«Севилья» выиграла у «Краснодара» со счетом 3:2, хотя с конца первого тайма играла в меньшинстве. Юссеф Эн-Несири вышел на замену на 60-й минуте и забил два гола.
Юссефу Эн-Несири 23 года. До этого сезона он никогда не играл в Лиге чемпионов. Во всех играх группового этапа Эн-Несири входил в игру из запаса. Сыграл 10 минут против «Челси», пять – с «Ренном».
В январе 2020 года «Севилья» купила Эн-Несири у «Леганеса» за 20 миллионов евро. Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов.
Статистика Эн-Несири в сезоне Примеры: шесть матчей, два гола в ворота «Леванте» и «Атлетика».
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