Автор дубля в ворота «Краснодара» провел третий матч в Лиге чемпионов. И забил первые голы

Юссефу Эн-Несири 23 года. До этого сезона он никогда не играл в Лиге чемпионов. Во всех играх группового этапа Эн-Несири входил в игру из запаса. Сыграл 10 минут против «Челси», пять – с «Ренном».

В январе 2020 года «Севилья» купила Эн-Несири у «Леганеса» за 20 миллионов евро. Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов.

Статистика Эн-Несири в сезоне Примеры: шесть матчей, два гола в ворота «Леванте» и «Атлетика».