Вратарь «Челси» Менди отыграл шесть сухих матчей подряд. Последний – против бывшего клуба

Вратарь «Челси» Эдуард Менди имеет серию из шести сухих матчей подряд во всех турнирах. Единственный гол за клуб он пропустил в Кубке лиги, где «Челси» проиграл «Тоттенхэму» в серии пенальти.

В сентябре Менди перешел в «Челси» из «Ренна» за 24 миллиона евро. Он подписал контракт до лета 2025 года.

Так Менди приветствовал бывших партнеров после матча: