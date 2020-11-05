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Вратарь «Челси» Менди отыграл шесть сухих матчей подряд. Последний – против бывшего клуба
05 ноября, 10:39
«Челси» победил «Ренн» со счетом 3:0 в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов.
Вратарь «Челси» Эдуард Менди имеет серию из шести сухих матчей подряд во всех турнирах. Единственный гол за клуб он пропустил в Кубке лиги, где «Челси» проиграл «Тоттенхэму» в серии пенальти.
В сентябре Менди перешел в «Челси» из «Ренна» за 24 миллиона евро. Он подписал контракт до лета 2025 года.
Так Менди приветствовал бывших партнеров после матча:
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