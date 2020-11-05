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«Краснодар» проиграл «Севилье». Это четвертое поражение подряд
05 ноября, 00:56
В третьем туре Лиги чемпионов «Краснодар» на выезде проиграл «Севилье» – 2:3. Данные по матчу:
- «Краснодар» первым забил два мяча, но «Севилья» отыграла один гол в первом тайме, а во втором – забила еще два и вырвала победу.
- С 45-й минуты «Краснодар» играл в большинстве. Хесус Навас получил вторую красную карточку в карьере (и первую за 14 лет).
- Это четвертое поражение «Краснодара» подряд во всех турнирах. Безвыигрышная серия достигла пяти матчей. В последний раз «Краснодар» побеждал 17 октября – «Рубин» (3:1).