Краснодар
Лига чемпионов
Футбол
Севилья
Поделиться:
Комментарии:
1
#Краснодар #Футбол #Лига чемпионов #Севилья

«Краснодар» проиграл «Севилье». Это четвертое поражение подряд

05 ноября, 00:56

В третьем туре Лиги чемпионов «Краснодар» на выезде проиграл «Севилье» – 2:3. Данные по матчу:

Матч завершен
Севилья
Севилья
Ракитич 42
Эн-Несири 69
Эн-Несири 73
3:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Сулейманов 17
Берг 21
  • «Краснодар» первым забил два мяча, но «Севилья» отыграла один гол в первом тайме, а во втором – забила еще два и вырвала победу.
  • С 45-й минуты «Краснодар» играл в большинстве. Хесус Навас получил вторую красную карточку в карьере (и первую за 14 лет).
  • Это четвертое поражение «Краснодара» подряд во всех турнирах. Безвыигрышная серия достигла пяти матчей. В последний раз «Краснодар» побеждал 17 октября – «Рубин» (3:1).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
попкорный слуга
05 ноября, 01:19

Ну как так?

ответить
Все теги
#Краснодар
#Футбол
#Лига чемпионов
#Севилья