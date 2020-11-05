Роналду играет в Лиге чемпионов в 18-м сезоне подряд. Больше серия только у Касильяса – 20 сезонов

Матч с «Ференцварошем» продлил лигочемпионскую серию Роналду до 18 сезонов подряд. Роналду играет в Лиге чемпионов с сезона-2003/04 – там он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

За 18 сезонов в Лиге чемпионов он сыграл 173 матча и побеждал в турнире пять раз.

Лишь у одного игрока лигочемпионская серия больше – у Икера Касильяса. Он играл там 20 сезонов подряд (за «Реал» и «Порту»).