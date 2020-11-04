Артем Дзюба
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#Артем Дзюба #Футбол #Лига чемпионов #Зенит #Лацио

Дзюба заработал результативное очко впервые за месяц

04 ноября, 22:07

«Зенит» открыл счет в матче с «Лацио» в третьем туре Лиги чемпионов. Гол забил Александр Ерохин, который воспользовался скидкой Артема Дзюбы.

Дзюба впервые за восемь матчей сделал результативное действие.

  • Последний раз он отдавал голевой пас 3 октября в игре со «Спартаком».
  • Последний раз забивал 26 сентября в игре с «Уфой».

В октябре и ноябре в матчах «Зенита» с «Сочи», «Брюгге», «Рубином» и «Боруссией» он не забивал и не отдавал ассисты. Как и в играх за сборную России против Швеции, Турции и Венгрии.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ерохин 32
1:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Кайседо 82
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Пора вспоминать
Стоя на месте, убрал вратаря и пнул в ворота – Дзюба и так умеет забивать
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