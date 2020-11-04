Артем Дзюба
Лига чемпионов
Футбол
Лацио
Зенит
Дзюба заработал результативное очко впервые за месяц
04 ноября, 22:07
«Зенит» открыл счет в матче с «Лацио» в третьем туре Лиги чемпионов. Гол забил Александр Ерохин, который воспользовался скидкой Артема Дзюбы.
Дзюба впервые за восемь матчей сделал результативное действие.
- Последний раз он отдавал голевой пас 3 октября в игре со «Спартаком».
- Последний раз забивал 26 сентября в игре с «Уфой».
В октябре и ноябре в матчах «Зенита» с «Сочи», «Брюгге», «Рубином» и «Боруссией» он не забивал и не отдавал ассисты. Как и в играх за сборную России против Швеции, Турции и Венгрии.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые