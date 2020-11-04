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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Лацио

«Зенит» сыграл вничью с «Лацио» и заработал первое очко в сезоне ЛЧ

04 ноября, 22:45

«Зенит» и «Лацио» сыграли вничью 1:1 в третьем туре Лиги чемпионов.

Александр Ерохин открыл счет после скидки Артема Дзюбы. В конце матча ответный гол забил экс-игрок «Локомотива» Фелипе Кайседо.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ерохин 32
1:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Кайседо 82
  • «Лацио» лидирует в группе с пятью очками, четыре у «Брюгге» , три у «Боруссии». «Зенит» с одним баллом – на последнем месте.
  • «Брюгге» и «Боруссия» сыграют в Бельгии в вечернем блоке матчей.
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