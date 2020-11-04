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«Зенит» сыграл вничью с «Лацио» и заработал первое очко в сезоне ЛЧ
04 ноября, 22:45
«Зенит» и «Лацио» сыграли вничью 1:1 в третьем туре Лиги чемпионов.
Александр Ерохин открыл счет после скидки Артема Дзюбы. В конце матча ответный гол забил экс-игрок «Локомотива» Фелипе Кайседо.
- «Лацио» лидирует в группе с пятью очками, четыре у «Брюгге» , три у «Боруссии». «Зенит» с одним баллом – на последнем месте.
- «Брюгге» и «Боруссия» сыграют в Бельгии в вечернем блоке матчей.
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