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#Карабах #Футбол #политика #Лига Европы #УЕФА

УЕФА запретил главе пресс-службы «Карабаха» работать в футболе – это из-за призыва убивать армян

04 ноября, 16:24

Хронология:

Глава пресс-службы азербайджанского «Карабаха» Нурлан Ибрагимов на своей странице в фейсбуке призывал убивать армян, не проявляя сострадания, и даже создать отряд убийц. «Если мы не убьем, то они убьют нас и наших детей», – писал он. Позже запись была удалена.

«Карабах» написал, что эти высказывания не отражают официальную позицию клуба и не одобряются им, а Ибрагимов писал их, поскольку «не смог сдержать своих эмоциональных переживаний против жестокости».

УЕФА временно запретил Ибрагимову вести любую деятельность, связанную с футболом.

  • Ранее армянская Федерация футбола потребовала исключить «Карабах» и еврокубков. Азербайджанский клуб выступает в Лиге Европы – в группе с «Вильярреалом», «Маккаби» Т.-А. и «Сивасспором».
  • Между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой с конца сентября продолжается военный конфликт.
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