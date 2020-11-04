УЕФА запретил главе пресс-службы «Карабаха» работать в футболе – это из-за призыва убивать армян

Хронология:

Глава пресс-службы азербайджанского «Карабаха» Нурлан Ибрагимов на своей странице в фейсбуке призывал убивать армян, не проявляя сострадания, и даже создать отряд убийц. «Если мы не убьем, то они убьют нас и наших детей», – писал он. Позже запись была удалена.

«Карабах» написал, что эти высказывания не отражают официальную позицию клуба и не одобряются им, а Ибрагимов писал их, поскольку «не смог сдержать своих эмоциональных переживаний против жестокости».

УЕФА временно запретил Ибрагимову вести любую деятельность, связанную с футболом.