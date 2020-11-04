Карабах
Лига Европы
УЕФА
Футбол
политика
УЕФА запретил главе пресс-службы «Карабаха» работать в футболе – это из-за призыва убивать армян
04 ноября, 16:24
Хронология:
Глава пресс-службы азербайджанского «Карабаха» Нурлан Ибрагимов на своей странице в фейсбуке призывал убивать армян, не проявляя сострадания, и даже создать отряд убийц. «Если мы не убьем, то они убьют нас и наших детей», – писал он. Позже запись была удалена.
«Карабах» написал, что эти высказывания не отражают официальную позицию клуба и не одобряются им, а Ибрагимов писал их, поскольку «не смог сдержать своих эмоциональных переживаний против жестокости».
УЕФА временно запретил Ибрагимову вести любую деятельность, связанную с футболом.
- Ранее армянская Федерация футбола потребовала исключить «Карабах» и еврокубков. Азербайджанский клуб выступает в Лиге Европы – в группе с «Вильярреалом», «Маккаби» Т.-А. и «Сивасспором».
- Между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой с конца сентября продолжается военный конфликт.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые