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#Кубок России #Футбол #Рубин

«Рубин» вылетел из Кубка России. Кроме него и «Ротора» в 1/8 финала сыграют все команды РПЛ

04 ноября, 13:02

Групповой этап Кубка России завершен. Из представителей РПЛ только «Рубин» и «Ротор» его не преодолели. «Рубин» в последнем матче проиграл «СКА-Хабаровску» и остался вторым в группе.

Таблицы групп Кубка России

Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Гаджимурадов 75
1:0
Матч завершен
Рубин
Казань

Что дальше:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А еще был вот какой момент
Игрок «Рубина» получил локтем в лицо и потерял сознание. Судья за такой удар просто дал желтую
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