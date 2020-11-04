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Виктор Гончаренко
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Антон Заболотный
ЦСКА
Гончаренко – лучший тренер октября в РПЛ, Влашич – лучший игрок
04 ноября, 12:59
Представители ЦСКА завоевали обе награды РПЛ. Клуб выиграл четыре последних матча и лидирует в таблице.
Лучшим тренером месяца болельщики и эксперты лиги и канала «Матч Премьер» выбрали Виктора Гончаренко.
Никола Влашич признан лучшим игроком.
А форвард «Сочи» Антон Заболотный забил лучший гол октября:
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