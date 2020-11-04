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#РПЛ #Футбол #ЦСКА #Антон Заболотный #Никола Влашич #Виктор Гончаренко

Гончаренко – лучший тренер октября в РПЛ, Влашич – лучший игрок

04 ноября, 12:59

Представители ЦСКА завоевали обе награды РПЛ. Клуб выиграл четыре последних матча и лидирует в таблице.

Лучшим тренером месяца болельщики и эксперты лиги и канала «Матч Премьер» выбрали Виктора Гончаренко.

Никола Влашич признан лучшим игроком.

А форвард «Сочи» Антон Заболотный забил лучший гол октября:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
ЦСКА и правда хорош
ЦСКА снова первый в РПЛ. С момента последнего лидерства в таблице прошло чуть больше года
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