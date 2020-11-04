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«Шальке» не выигрывал 21 матч подряд. Выиграл − впервые за девять месяцев
04 ноября, 02:37
«Шальке» победил в Кубке Германии клуб из второй лиги «Швайнфург» (1:4 в гостях). Это первая победа «Шальке» с начала февраля (тоже в кубке). За это время клуб сыграл 21 матч − это 14 поражений и 7 ничьих.
За время без побед «Шальке» скатился на 12 место в Бундеслиге-2019/2020 и сейчас занимает предпоследнее место в Бундеслиге-2020/2021.
Абсолютная безвыигрышная серия «Шальке» закончилась, но серия без побед в Бундеслиге еще продолжается и уже пробила 22 матча. Это вторая самая длинная серия без побед в истории чемпионата.
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