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«Марсель» проиграл 12-й матч подряд в Лиге чемпионов и повторил антирекорд турнира
04 ноября, 00:41
«Марсель» в гостях проиграл «Порту» – 0:3. Это третье поражение в группе подряд: до этого был «Манчестер Сити» (0:3) и «Олимпиакос» (0:1).
- Последний раз «Марсель» побеждал в Лиге чемпионов в марте-2012, когда в первом матче 1/8 финала обыграл «Интер» (1:0).
- В ответной игре «Марсель» проиграл «Интеру» – 1:2. Дальше – 11 поражений подряд: по два – от «Баварии», «Арсенала», дортмундской «Боруссии» и «Наполи» + по одному – от «Олимпиакоса», «Манчестер Сити» и «Порту».
- «Марсель» повторил антирекорд «Андерлехта» – 12 поражений подряд. Следующий матч в Лиге чемпионов – дома против «Порту».
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