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#Серхио Рамос #Футбол #Лига чемпионов #Примера #Реал

Серхио Рамос – 100 голов за «Реал»

04 ноября, 00:02

Серхио Рамос отметился голом в матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Интером».

Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 25
Рамос 33
Родриго 80
3:2
Матч завершен
Интер
Милан
Мартинес 35
Перишич 68

Это сотый гол Рамоса во всех турнирах в составе «Реала». Рамос – основной исполнитель одиннадцатиметровых в команде. В сезоне-2020/21 он уже забил два мяча с пенальти в Примере.

Помните, как все смеялись над пенальти Рамоса в космосе? Ха – сейчас он забивает два года подряд без ошибок

55 из 100 голов Рамос забил головой. Он всего лишь 23-й футболист в истории клуба, который забил сто голов. Единственный защитник, который забивал больше – Фернандо Йерро (127).

  • Серхио Рамосу 34 года. 
  • Он играет в «Реале» с 2005 года. Тогда «Реал» купил Рамоса у «Севильи» за 27 миллионов евро.
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