Локомотив
Лига чемпионов
Футбол
Атлетико
Поделиться:
Комментарии:
0
#Локомотив #Футбол #Лига чемпионов #Атлетико

«Локомотив» прервал серию из трех поражений во всех турнирах. Но пропустил в пятой игре подряд

03 ноября, 22:52

Как и кому проигрывал «Локомотив»:

✖️ «Ротор» – 1:2

✖️ «Бавария» – 1:2

✖️ «Сочи» – 1:2

Перед этим «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2), сейчас – результативная ничья с «Атлетико».

Серия с пропущенными голами длится уже пять матчей. «Локомотив» не пропускал только от «Уфы» (1:0) 17 октября.

В РПЛ «Локомотив» занимает седьмое место. Разрыв между «Локомотивом» и «Атлетико» в группе Лиги чемпионов сохранился на уровне двух очков.

Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 25
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Хименес 18
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Локомотив
#Футбол
#Лига чемпионов
#Атлетико