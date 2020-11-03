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«Локомотив» прервал серию из трех поражений во всех турнирах. Но пропустил в пятой игре подряд
03 ноября, 22:52
Как и кому проигрывал «Локомотив»:
✖️ «Ротор» – 1:2
✖️ «Бавария» – 1:2
✖️ «Сочи» – 1:2
Перед этим «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2), сейчас – результативная ничья с «Атлетико».
Серия с пропущенными голами длится уже пять матчей. «Локомотив» не пропускал только от «Уфы» (1:0) 17 октября.
В РПЛ «Локомотив» занимает седьмое место. Разрыв между «Локомотивом» и «Атлетико» в группе Лиги чемпионов сохранился на уровне двух очков.
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