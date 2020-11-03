«Локомотив» прервал серию из трех поражений во всех турнирах. Но пропустил в пятой игре подряд

Как и кому проигрывал «Локомотив»:

✖️ «Ротор» – 1:2

✖️ «Бавария» – 1:2

✖️ «Сочи» – 1:2

Перед этим «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2), сейчас – результативная ничья с «Атлетико».

Серия с пропущенными голами длится уже пять матчей. «Локомотив» не пропускал только от «Уфы» (1:0) 17 октября.

В РПЛ «Локомотив» занимает седьмое место. Разрыв между «Локомотивом» и «Атлетико» в группе Лиги чемпионов сохранился на уровне двух очков.