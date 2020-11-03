Лига чемпионов
Футбол
Атлетико
Локомотив
«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
03 ноября, 22:47
«Локомотив» и «Атлетико» сыграли матч в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Антон Миранчук забил во второй игре Лиги чемпионов подряд.
- Это шестой матч в истории клубов. До этого была еще одна ничья в 2007 году. «Атлетико» выиграл остальные матчи.
- В турнирной таблице сохранился двухочковый отрыв между «Атлетико» и «Локомотивом».
- «Локомотив» прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые