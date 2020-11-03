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#Лига чемпионов #Футбол #Локомотив #Атлетико

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»

03 ноября, 22:47

«Локомотив» и «Атлетико» сыграли матч в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Антон Миранчук забил во второй игре Лиги чемпионов подряд.

Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 25
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Хименес 18
  • Это шестой матч в истории клубов. До этого была еще одна ничья в 2007 году. «Атлетико» выиграл остальные матчи.
  • В турнирной таблице сохранился двухочковый отрыв между «Атлетико» и «Локомотивом».
  • «Локомотив» прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах.
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