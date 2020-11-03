Поветкин лечится от коронавируса. Его реванш с Уайтом перенесен

Боксер Александр Поветкин сдал положительный тест на коронавирус. Sky Sports приводит слова его промоутера Андрея Рябинского:

«Матч-реванш Поветкин-Уайт отложен. Поветкин заболел коронавирусом и сейчас находится под наблюдением врачей в одной из московских клиник. Течение болезни нормальное: есть лихорадка, но нет критических осложнений. Будем надеяться, что он сможет достаточно быстро выздороветь. Но думаем, что бой состоится только в следующем году».

В августе Александр Поветкин победил Диллиана Уайта техническим нокаутом. Их реванш планировался на ноябрь.