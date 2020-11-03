Плющенко официально стал тренером Косторной. Тутберидзе тоже осталась в списке

Министерство спорта РФ подтвердило смену тренера у фигуристки Алены Косторной. До этого в списке личных тренеров значились Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе.

Новый список такой: Евгений Плющенко, Сергей Розанов, Этери Тутберидзе.

На соревнованиях Алена Косторная по-прежнему представляет школу «Самбо-70». Она перешла в школу «Ангелы Плющенко» вне окна переходов.

Алена Косторная – действующая чемпионка Европы по фигурному катанию. В 2019 году она выиграла финал Гран-при.

Вместе с Косторной к Плющенко перешла Александра Трусова. Тут все по правилам и во время разрешенного окна.