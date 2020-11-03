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УЕФА запустил расследование после слов главы пресс-службы «Карабаха». Он призвал убивать армян
03 ноября, 10:55
Глава пресс-службы азербайджанского «Карабаха» Нурлан Ибрагимов написал пост в фейсбуке. Сейчас он удален, но внутри была фраза про убийство армян.
Что случилось дальше:
- УЕФА назначил специального инспектора по этике, чтобы исследовать дисциплинарное нарушение от «Карабаха».
- «Карабах» извинился за слова Ибрагимова в социальных сетях. Дисциплинарная комиссия клуба назначит ему наказание.
- Федерация футбола Армении теперь требует от УЕФА исключить «Карабах» из еврокубков.
Азербайджан и Армения участвуют в военном конфликте из-за статуса Нагорного Карабаха. Бои начались 27 сентября.
«Карабах» в этом сезоне играет в Лиге Европы. Клуб получил выговор от УЕФА, когда игроки показали воинское приветствие после матча с «Легией».
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