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#Карабах #Футбол #политика #Лига Европы

УЕФА запустил расследование после слов главы пресс-службы «Карабаха». Он призвал убивать армян

03 ноября, 10:55

Глава пресс-службы азербайджанского «Карабаха» Нурлан Ибрагимов написал пост в фейсбуке. Сейчас он удален, но внутри была фраза про убийство армян.

Что случилось дальше:

  • УЕФА назначил специального инспектора по этике, чтобы исследовать дисциплинарное нарушение от «Карабаха».
  • «Карабах» извинился за слова Ибрагимова в социальных сетях. Дисциплинарная комиссия клуба назначит ему наказание.
  • Федерация футбола Армении теперь требует от УЕФА исключить «Карабах» из еврокубков.

Азербайджан и Армения участвуют в военном конфликте из-за статуса Нагорного Карабаха. Бои начались 27 сентября.

«Карабах» в этом сезоне играет в Лиге Европы. Клуб получил выговор от УЕФА, когда игроки показали воинское приветствие после матча с «Легией».

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