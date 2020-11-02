Парфенов возглавил «Арсенал». Сейчас клуб идет в зоне стыков

В конце прошлого сезона и в начале этого команду возглавлял Сергей Подпалый.

Прошлый сезон «Арсенал» завершил на восьмом месте. Сейчас тульский клуб находится в зоне стыков по итогам 13 туров с 12 очками. Чаще «Арсенала» в РПЛ пропускает только «Уфа».

Парфенов покинул «Урал» после поражения в полуфинале Кубка России от «Химок». Ранее он выигрывал этот турнир, работая в «Тосно».

«Задача не шарахаться, понять, кто в каком состоянии, пообщаться с каждым игроком. Времени не так много, здесь больше момент психологический», – сказал Парфенов о начале работы в «Арсенале».