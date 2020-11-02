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#Россия #Футбол #Лига наций

Сафонов, Дивеев, Евгеньев, Кучаев и Лесовой вызваны в сборную России на ноябрьские матчи

02 ноября, 13:39

Объявлен новый состав сборной России:

Вратари

  • Антон Шунин («Динамо»)
  • Маринато Гилерме («Локомотив»)
  • Матвей Сафонов («Краснодар»)

Защитники

  • Георгий Джикия («Спартак»)
  • Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА)
  • Роман Евгеньев («Динамо»)
  • Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»)
  • Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция)
  • Андрей Семенов («Ахмат»)
  • Игорь Смольников («Краснодар»)

Полузащитники

  • Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»)
  • Роман Зобнин («Спартак»)
  • Алексей Ионов («Краснодар»)
  • Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА)
  • Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба — «Динамо»)
  • Алексей Миранчук («Аталанта» Италия)
  • Антон Миранчук («Локомотив»)
  • Денис Черышев («Валенсия», Испания)

Нападающие

  • Артем Дзюба («Зенит»)
  • Антон Заболотный («Сочи»)
  • Александр Соболев («Спартак»)

В резервном списке:

  • Сослан Джанаев («Сочи»)
  • Александр Жиров («Зандхаузен», Германия)
  • Зелимхан Бакаев («Спартак»)
  • Юрий Газинский («Краснодар»)
  • Владислав Игнатьев («Локомотив»)
  • Федор Смолов («Локомотив»)

Матчи сборной России в ноябре:

  • 12 ноября: Молдавия – Россия (контрольный)
  • 15 ноября: Турция – Россия (Лига наций)
  • 18 ноября: Сербия – Россия (Лига наций)
Как это было в октябре
У России очень возрастной состав. В игре с венграми – в старте семь человек 31+
Кажется, впервые Антон Миранчук ярче брата
Черчесов выпустил Мостового и через 20 минут заменил обратно. Говорит, дело в тактике 🤷‍♂️
Джанаев пропустил шесть голов за два матча в сборной. Россия проиграла оба
Осенью Черышев сыграл за сборную больше, чем в «Валенсии». Ему нормально
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