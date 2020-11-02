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Сафонов, Дивеев, Евгеньев, Кучаев и Лесовой вызваны в сборную России на ноябрьские матчи
02 ноября, 13:39
Объявлен новый состав сборной России:
Вратари
- Антон Шунин («Динамо»)
- Маринато Гилерме («Локомотив»)
- Матвей Сафонов («Краснодар»)
Защитники
- Георгий Джикия («Спартак»)
- Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА)
- Роман Евгеньев («Динамо»)
- Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»)
- Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция)
- Андрей Семенов («Ахмат»)
- Игорь Смольников («Краснодар»)
Полузащитники
- Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»)
- Роман Зобнин («Спартак»)
- Алексей Ионов («Краснодар»)
- Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА)
- Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба — «Динамо»)
- Алексей Миранчук («Аталанта» Италия)
- Антон Миранчук («Локомотив»)
- Денис Черышев («Валенсия», Испания)
Нападающие
- Артем Дзюба («Зенит»)
- Антон Заболотный («Сочи»)
- Александр Соболев («Спартак»)
В резервном списке:
- Сослан Джанаев («Сочи»)
- Александр Жиров («Зандхаузен», Германия)
- Зелимхан Бакаев («Спартак»)
- Юрий Газинский («Краснодар»)
- Владислав Игнатьев («Локомотив»)
- Федор Смолов («Локомотив»)
Матчи сборной России в ноябре:
- 12 ноября: Молдавия – Россия (контрольный)
- 15 ноября: Турция – Россия (Лига наций)
- 18 ноября: Сербия – Россия (Лига наций)
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