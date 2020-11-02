Гурам Тетрашвили
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Тамбов
«Все может быть», – Худяков о возможном расторжении контракта с Тетрашвили, который наступил на игрока
02 ноября, 13:08
Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили наступил на игрока «Динамо» Себастьяна Шиманьски в матче 13-го тура РПЛ и был удален.
Тетрашвили извинился в инстаграме «Тамбова» перед командой, тренерами и болельщиками, но не перед соперником.
«Что касается его поступка, считаю, что он был идиотский», – комментарий спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова. На вопрос, возможно ли жесткое наказание вплоть до расторжения контракта, Худяков ответил:
«Все может быть».
Тетрашвили уже запомнился агрессивным поведением в РПЛ – в матче прошлого сезона против «Уфы» он поругался с Вячеславом Кротовым и позже был удален за фол на нем же.
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