Гурам Тетрашвили
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#Гурам Тетрашвили #Футбол #РПЛ #Тамбов

«Все может быть», – Худяков о возможном расторжении контракта с Тетрашвили, который наступил на игрока

02 ноября, 13:08

Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили наступил на игрока «Динамо» Себастьяна Шиманьски в матче 13-го тура РПЛ и был удален.

Тетрашвили извинился в инстаграме «Тамбова» перед командой, тренерами и болельщиками, но не перед соперником.

«Что касается его поступка, считаю, что он был идиотский», – комментарий спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова. На вопрос, возможно ли жесткое наказание вплоть до расторжения контракта, Худяков ответил:

«Все может быть».

Тетрашвили уже запомнился агрессивным поведением в РПЛ – в матче прошлого сезона против «Уфы» он поругался с Вячеславом Кротовым и позже был удален за фол на нем же.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что это был за матч
«Тамбов» вдевятером почти спасся в матче с «Динамо». В добавленное время пропустил с пенальти и не реализовал свой
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