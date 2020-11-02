«Все может быть», – Худяков о возможном расторжении контракта с Тетрашвили, который наступил на игрока

Тетрашвили извинился в инстаграме «Тамбова» перед командой, тренерами и болельщиками, но не перед соперником.

«Что касается его поступка, считаю, что он был идиотский», – комментарий спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова. На вопрос, возможно ли жесткое наказание вплоть до расторжения контракта, Худяков ответил:

«Все может быть».

Тетрашвили уже запомнился агрессивным поведением в РПЛ – в матче прошлого сезона против «Уфы» он поругался с Вячеславом Кротовым и позже был удален за фол на нем же.