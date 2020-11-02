Сассуоло
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#Сассуоло #Футбол #Серия А

«Сассуоло» – второй в таблице и лидер по голам в Серии А

02 ноября, 10:44

«Сассуоло» в шестом туре Серии А на выезде обыграл «Наполи» 2:0.

Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:2
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Локателли 58
Лопес 90
  • «Сассуоло» идет на втором месте с 14 очками, отставая от лидирующего «Милана» на два.
  • «Сассуоло» пока не проигрывал в этом сезоне, но в соперниках из первой половины таблицы был только «Наполи».
  • Команда забила больше всех – 18 голов. В трех турах подряд она забивала по четыре («Специи», «Кротоне», «Болонье»), еще три – в ворота «Торино».

Таблица Серии А

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