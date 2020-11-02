Тоттенхэм
АПЛ
Футбол
Гарет Бэйл
Гол Бэйла через 200 секунд после замены вывел «Тоттенхэм» на второе место в АПЛ
02 ноября, 10:39
В последнем матче седьмого тура АПЛ «Тоттенхэм» выиграл у «Брайтона» 2:1.
- Гарет Бэйл забил первый гол после возвращения в «Тоттенхэм». Он сделал это через 200 секунд после выхода на замену.
- За «Тоттенхэм» Бэйл забил спустя семь лет и 166 дней.
- У «Тоттенхэма» теперь 14 очков и второе место – двухочковое отставание от «Ливерпуля».
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