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Поражение «Спартака», победа «Ахмата» над «Краснодаром» и другие результаты 13-го тура РПЛ

01 ноября, 22:18

Завершился 13 тура РПЛ. Результаты всех матчей:

«Рубин» – «Арсенал» – 3:1.

«Ахмат» – «Краснодар» – 2:0.

«Спартак» – «Ростов» – 0:1.

«Сочи» – «Локомотив» – 2:1.

«Уфа» – «Урал» – 1:2.

«Химки» – «Зенит» – 0:2.

«Ротор» – ЦСКА – 0:1.

«Тамбов» – «Динамо» – 1:2.

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