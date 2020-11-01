Криштиану Роналду
Серия А
Лига наций
Ювентус
Франция
Португалия
Первый матч Роналду после победы над ковидом – выход на замену и дубль
01 ноября, 19:02
Последний матч, который сыграл Роналду – в составе Португалии против Франции в Лиге наций (0:0). Дальше Роналду сдал положительный тест на коронавирус и отсутствовал три недели.
Что там с коронавирусом Роналду? Он сыграет с «Барселоной»? Провалил тест? Почему все пишут о нарушении протокола?
Роналду вернулся в состав «Ювентуса» перед матчем со «Специей»: Пирло отправил его на скамейку. Как складывался для Роналду эта встреча:
🔛 56-я минута – выход на замену.
⚽ 59-я минута – первый гол.
🔥 76-я минута – дубль.
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