Криштиану Роналду
Серия А
Лига наций
Ювентус
Франция
Португалия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Криштиану Роналду #Ювентус #Серия А #Лига наций #Португалия #Франция

Первый матч Роналду после победы над ковидом – выход на замену и дубль

01 ноября, 19:02

Последний матч, который сыграл Роналду – в составе Португалии против Франции в Лиге наций (0:0). Дальше Роналду сдал положительный тест на коронавирус и отсутствовал три недели.

Что там с коронавирусом Роналду? Он сыграет с «Барселоной»? Провалил тест? Почему все пишут о нарушении протокола?

Роналду вернулся в состав «Ювентуса» перед матчем со «Специей»: Пирло отправил его на скамейку. Как складывался для Роналду эта встреча:

🔛 56-я минута – выход на замену.

⚽ 59-я минута – первый гол.

🔥 76-я минута – дубль.

Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Криштиану Роналду
#Ювентус
#Серия А
#Лига наций
#Португалия
#Франция