Хэмилтон – победитель Гран-при Эмилии-Романьи

Что еще нужно знать:

Даниил Квят забрался на четвертую строчку по итогам гонки.

Макс Ферстаппен сошел с гонки и потерял шансы на титул. Если бы он выиграл этот сезон, то стал бы самым молодым победителем Ф1. Сейчас ему 23.