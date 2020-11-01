Льюис Хэмилтон
Даниил Квят
Даниэль Риккардо
Валттери Боттас
Хэмилтон – победитель Гран-при Эмилии-Романьи
01 ноября, 17:50
Топ-3 по итогам гонки Эмилии-Романьи:
1. Льюис Хэмилтон.
2. Валттери Боттас.
3. Даниэль Риккардо.
Остальные результаты:
Что еще нужно знать:
- Даниил Квят забрался на четвертую строчку по итогам гонки.
- Макс Ферстаппен сошел с гонки и потерял шансы на титул. Если бы он выиграл этот сезон, то стал бы самым молодым победителем Ф1. Сейчас ему 23.
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