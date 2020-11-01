Льюис Хэмилтон
Даниил Квят
Даниэль Риккардо
Валттери Боттас
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#Льюис Хэмилтон #Даниэль Риккардо #Даниил Квят #Валттери Боттас

Хэмилтон – победитель Гран-при Эмилии-Романьи

01 ноября, 17:50

Топ-3 по итогам гонки Эмилии-Романьи:

1. Льюис Хэмилтон.

2. Валттери Боттас.

3. Даниэль Риккардо.

Остальные результаты:

Что еще нужно знать:

  • Даниил Квят забрался на четвертую строчку по итогам гонки.
  • Макс Ферстаппен сошел с гонки и потерял шансы на титул. Если бы он выиграл этот сезон, то стал бы самым молодым победителем Ф1. Сейчас ему 23.
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