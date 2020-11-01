У «Баварии» 24 гола после шести туров – это рекорд Бундеслиги

Сколько получали соперники «Баварии» в матчах Бундеслиги в этом сезоне:

• «Шальке» – восемь.

• «Хоффенхайм» – один.

• «Герта» – четыре.

• «Арминия» – четыре.

• «Айнтрахт» – пять.

• «Кельн» – два.

В сумме – 24 мяча после шести туров. Это рекорд Бундеслиги по голам на данной стадии сезона.