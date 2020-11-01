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#Бавария #Бундеслига #Шальке #Герта #Айнтрахт Ф #Арминия #Кельн #Хоффенхайм

У «Баварии» 24 гола после шести туров – это рекорд Бундеслиги

01 ноября, 15:40

Сколько получали соперники «Баварии» в матчах Бундеслиги в этом сезоне:

«Шальке» – восемь.

«Хоффенхайм» – один.

«Герта» – четыре.

«Арминия» – четыре.

«Айнтрахт» – пять.

«Кельн» – два.

В сумме – 24 мяча после шести туров. Это рекорд Бундеслиги по голам на данной стадии сезона.

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