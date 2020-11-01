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У «Баварии» 24 гола после шести туров – это рекорд Бундеслиги
01 ноября, 15:40
Сколько получали соперники «Баварии» в матчах Бундеслиги в этом сезоне:
• «Шальке» – восемь.
• «Хоффенхайм» – один.
• «Герта» – четыре.
• «Арминия» – четыре.
• «Айнтрахт» – пять.
• «Кельн» – два.
В сумме – 24 мяча после шести туров. Это рекорд Бундеслиги по голам на данной стадии сезона.
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