Антон Заболотный
РПЛ
Станислав Черчесов
Россия
Сочи
Заболотного впервые за два года вызовут в сборную России. У него три гола в 12 матчах в этом сезоне РПЛ
01 ноября, 13:20
Антон Заболотный из «Сочи» в этом сезоне РПЛ:
- 12 матчей.
- Три гола.
- Один ассист.
В последний раз Заболотный играл за сборную России – в ноябре-2018 (в матче против Швеции). Сейчас Станислав Черчесов объявил, что вызовет его снова – на ноябрьские матчи сборной:
«Мы еще две недели назад заметили, что Заболотный забивает. Будет ли он в завтрашнем списке? Да».
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