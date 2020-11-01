Антон Заболотный
РПЛ
Станислав Черчесов
Россия
Сочи
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#Антон Заболотный #РПЛ #Россия #Сочи #Станислав Черчесов

Заболотного впервые за два года вызовут в сборную России. У него три гола в 12 матчах в этом сезоне РПЛ

01 ноября, 13:20

Антон Заболотный из «Сочи» в этом сезоне РПЛ:

  • 12 матчей.
  • Три гола.
  • Один ассист.

В последний раз Заболотный играл за сборную России – в ноябре-2018 (в матче против Швеции). Сейчас Станислав Черчесов объявил, что вызовет его снова – на ноябрьские матчи сборной:

«Мы еще две недели назад заметили, что Заболотный забивает. Будет ли он в завтрашнем списке? Да».

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