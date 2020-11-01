Заболотного впервые за два года вызовут в сборную России. У него три гола в 12 матчах в этом сезоне РПЛ

Антон Заболотный из «Сочи» в этом сезоне РПЛ:

12 матчей.

Три гола.

Один ассист.

В последний раз Заболотный играл за сборную России – в ноябре-2018 (в матче против Швеции). Сейчас Станислав Черчесов объявил, что вызовет его снова – на ноябрьские матчи сборной:

«Мы еще две недели назад заметили, что Заболотный забивает. Будет ли он в завтрашнем списке? Да».