Трент Александер-Арнольд
АПЛ
Эдерсон
Ливерпуль
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#Трент Александер-Арнольд #Ливерпуль #АПЛ #Манчестер Сити #Вест Хэм #Эдерсон

У Трента из «Ливерпуля» 77 побед в первых 100 играх в АПЛ. Больше только у Эдерсона

01 ноября, 13:09

Правому защитнику «Ливерпуля» Тренту Александер-Арнольду сейчас всего 22. К этому возрасту он:

Матч с «Вест Хэмом» стал для него сотым в АПЛ. За этом время он победил в 77 матчах Премьер-лиги и расположился по этому показателю на втором месте (после Эдерсона из «Манчестер Сити», у того – 79 побед). Топ-5:

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