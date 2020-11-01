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У Трента из «Ливерпуля» 77 побед в первых 100 играх в АПЛ. Больше только у Эдерсона
01 ноября, 13:09
Правому защитнику «Ливерпуля» Тренту Александер-Арнольду сейчас всего 22. К этому возрасту он:
- Выиграл АПЛ.
- Взял кубок Лиги чемпионов.
- Стал обладателем Суперкубка УЕФА.
- И победил на клубном ЧМ.
Матч с «Вест Хэмом» стал для него сотым в АПЛ. За этом время он победил в 77 матчах Премьер-лиги и расположился по этому показателю на втором месте (после Эдерсона из «Манчестер Сити», у того – 79 побед). Топ-5:
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