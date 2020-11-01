У Трента из «Ливерпуля» 77 побед в первых 100 играх в АПЛ. Больше только у Эдерсона

Правому защитнику «Ливерпуля» Тренту Александер-Арнольду сейчас всего 22. К этому возрасту он:

Выиграл АПЛ.

Взял кубок Лиги чемпионов.

Стал обладателем Суперкубка УЕФА.

И победил на клубном ЧМ.

Матч с «Вест Хэмом» стал для него сотым в АПЛ. За этом время он победил в 77 матчах Премьер-лиги и расположился по этому показателю на втором месте (после Эдерсона из «Манчестер Сити», у того – 79 побед). Топ-5: