У «Барселоны» худший старт в Примере за 18 лет. Последняя победа в чемпионате случилась месяц назад

Первые восемь матчей сезона «Барселоны» в чемпионате Испании:

🔜 С «Эльче» – перенесен.

🔜 С «Атлетиком» состоится в январе.

✅ Победа над «Вильярреалом» (4:0).

✅ Победа над «Сельтой» (3:0).

🤝 Ничья с «Севильей» (1:1).

❌ Поражение от «Хетафе» (0:1).

❌ Поражение от «Реала» (1:3).

🤝 Ничья с «Алавесом» (1:1).

Последние четыре матча «Барса» – безвыигрышная серия. После шести матчей у команды всего восемь очков, последняя победа случилась 1 октября. Это худший старт «Барселоны» с сезона-2002/03.