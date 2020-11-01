Барселона
Примера
Реал
Севилья
Вильярреал
Хетафе
Сельта
Алавес
Эльче
Атлетик
У «Барселоны» худший старт в Примере за 18 лет. Последняя победа в чемпионате случилась месяц назад
01 ноября, 09:24
Первые восемь матчей сезона «Барселоны» в чемпионате Испании:
🔜 С «Эльче» – перенесен.
🔜 С «Атлетиком» состоится в январе.
✅ Победа над «Вильярреалом» (4:0).
✅ Победа над «Сельтой» (3:0).
🤝 Ничья с «Севильей» (1:1).
❌ Поражение от «Хетафе» (0:1).
❌ Поражение от «Реала» (1:3).
🤝 Ничья с «Алавесом» (1:1).
Последние четыре матча «Барса» – безвыигрышная серия. После шести матчей у команды всего восемь очков, последняя победа случилась 1 октября. Это худший старт «Барселоны» с сезона-2002/03.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые