Барселона
Примера
Реал
Севилья
Вильярреал
Хетафе
Сельта
Алавес
Эльче
Атлетик
Поделиться:
Комментарии:
0
#Барселона #Севилья #Примера #Реал #Хетафе #Атлетик #Сельта #Алавес #Вильярреал #Эльче

У «Барселоны» худший старт в Примере за 18 лет. Последняя победа в чемпионате случилась месяц назад

01 ноября, 09:24

Первые восемь матчей сезона «Барселоны» в чемпионате Испании:

🔜 С «Эльче» – перенесен.

🔜 С «Атлетиком» состоится в январе.

✅ Победа над «Вильярреалом» (4:0).

✅ Победа над «Сельтой» (3:0).

🤝 Ничья с «Севильей» (1:1).

❌ Поражение от «Хетафе» (0:1).

❌ Поражение от «Реала» (1:3).

🤝 Ничья с «Алавесом» (1:1).

Последние четыре матча «Барса» – безвыигрышная серия. После шести матчей у команды всего восемь очков, последняя победа случилась 1 октября. Это худший старт «Барселоны» с сезона-2002/03.

Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Барселона
#Севилья
#Примера
#Реал
#Хетафе
#Атлетик
#Сельта
#Алавес
#Вильярреал
#Эльче