Александр Усик
бокс
Энтони Джошуа
Усик – Чисора
Дерек Чисора
Усик поставил себе тройку по шкале в десять баллов за бой с Чисорой
01 ноября, 04:15
Александр Усик выиграл у Дерека Чисоры единогласным судейским решением. Счет поединка: 117-112, 115-113, 115-113.
Бой с Чисорой он назвал тяжелым испытанием: «Чисора дал мне хороший поединок. Такой, который я и ожидал. Мы ожидали даже еще более тяжелый. Оценка за мои действия по десятибальной шкале? Тройка».
Усик сохранил за собой статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBO. Пока этим титулом владеет Энтони Джошуа.
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