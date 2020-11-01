Мурат Гассиев
бокс
Нури Сефери
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#Мурат Гассиев #бокс #Нури Сефери

Гассиев дебютировал в супертяжелом весе. Он не дрался с 2018 года, когда проиграл Усику

01 ноября, 00:08

Мурат Гассиев нокаутировал Нури Сефери в дебютном бою в супертяжелом весе. Бой закончился уже в первом раунде.

  • Последним соперником Гассиева был Александр Усик, который победил единогласным решением судей. Это единственное поражение в карьере Гассиева.
  • Позже он говорил, что главная цель – вернуться на ринг. Тему реванша с Усиком уже отбросил.
  • Гассиеву 27 лет, Сефери – 43. До этого Сефери проигрывал девять раз за карьеру.
  • Гассиева поздравила даже футбольная «Алания».
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