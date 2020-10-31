Защитник Зума отметился тремя голами за «Челси» в шести матчах АПЛ. Это его лучший результат в карьере

Курт Зума отметился голами за «Челси» в трех разных играх АПЛ. Он забивал в ворота «Брайтона», «Кристал Пэлас» и «Бернли». Все эти матчи «Челси» выиграл.

До этого сезона Зума забивал максимум два гола за один сезон. Он принадлежит «Челси» с 2014 года.

Сейчас Зума – один из лучших бомбардиров «Челси». Вместе с ним по три мяча в АПЛ забили Жоржиньо и Тимо Вернер.