Краснодар
Лига чемпионов
РПЛ
Футбол
Спартак
Челси
Ахмат
«Краснодар» имеет серию из трех поражений во всех турнирах. В этих играх пропущено девять голов
47 минут назад
«Ахмат» обыграл «Краснодар» в 13-м туре РПЛ. Для «Краснодара» это второе поражение подряд в РПЛ и третье, если учитывать игру Лиги чемпионов.
«Краснодар» занимает десятое место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет девять очков.
В группе Лиги чемпионов «Краснодар» и «Ренн» делят третье место.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые