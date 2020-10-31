«Краснодар» имеет серию из трех поражений во всех турнирах. В этих играх пропущено девять голов

«Ахмат» обыграл «Краснодар» в 13-м туре РПЛ. Для «Краснодара» это второе поражение подряд в РПЛ и третье, если учитывать игру Лиги чемпионов.

«Краснодар» занимает десятое место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет девять очков.

В группе Лиги чемпионов «Краснодар» и «Ренн» делят третье место.