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#Краснодар #Спартак #Футбол #РПЛ #Лига чемпионов #Ахмат #Челси

«Краснодар» имеет серию из трех поражений во всех турнирах. В этих играх пропущено девять голов

47 минут назад

«Ахмат» обыграл «Краснодар» в 13-м туре РПЛ. Для «Краснодара» это второе поражение подряд в РПЛ и третье, если учитывать игру Лиги чемпионов.

«Краснодар» занимает десятое место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет девять очков.

В группе Лиги чемпионов «Краснодар» и «Ренн» делят третье место.

Матч завершен
Ахмат
Грозный
Анхель 67
Исмаэл 82
2:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
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