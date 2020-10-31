Эден Азар
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Азар не забивал за «Реал» 392 дня. Теперь у него два гола в Примере
2 часа назад
⚽️ 5 октября 2019-го. Азар забил в матче с «Гранадой»
⚽️ 31 октября 2020-го. Азар забил в матче с «Уэской»
Это единственные голы Эдена Азара за «Реал» в испанской Примере. В июле 2019-го он перешел из «Челси» в «Реал» за 115 миллионов евро.
В сезоне-2019/20 Азар сыграл в Примере 16 матчей, забил гол и сделал шесть ассистов. В этом сезоне гол «Уэске» остается его единственным результативным действием.
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