Азар не забивал за «Реал» 392 дня. Теперь у него два гола в Примере

⚽️ 5 октября 2019-го. Азар забил в матче с «Гранадой»

⚽️ 31 октября 2020-го. Азар забил в матче с «Уэской»

Это единственные голы Эдена Азара за «Реал» в испанской Примере. В июле 2019-го он перешел из «Челси» в «Реал» за 115 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Азар сыграл в Примере 16 матчей, забил гол и сделал шесть ассистов. В этом сезоне гол «Уэске» остается его единственным результативным действием.