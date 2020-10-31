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Forbes опубликовал список самых дорогих игроков мира до 21 года. Мбаппе – лидер
5 часов назад
Forbes оценивал их стоимость с учетом данных Transfermarkt.com, CIES и состоявшихся трансферных сделок. Суммы приведены в миллионах евро.
Полный список выглядит так:
- Килиан Мбаппе, «ПСЖ» – 183,3
- Жоау Феликс, «Атлетико» – 104
- Кай Хаверц, «Челси» – 98
- Альфонсо Дэвис, «Бавария» – 88,3
- Маттейс де Лигт, «Ювентус» – 86,8
- Джейдон Санчо, «Боруссия» Д – 86,6
- Эрлинг Холанд, «Боруссия» Д – 68,3
- Ашраф Хакими, «Интер» – 66,3
- Виктор Осимхен, «Наполи» – 63
- Ферран Торрес, «Ман Сити» – 57,7
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