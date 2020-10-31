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Forbes опубликовал список самых дорогих игроков мира до 21 года. Мбаппе – лидер

5 часов назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Forbes оценивал их стоимость с учетом данных Transfermarkt.com, CIES и состоявшихся трансферных сделок. Суммы приведены в миллионах евро.

Полный список выглядит так:

  1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» – 183,3
  2. Жоау Феликс, «Атлетико» – 104
  3. Кай Хаверц, «Челси» – 98
  4. Альфонсо Дэвис, «Бавария» – 88,3
  5. Маттейс де Лигт, «Ювентус» – 86,8
  6. Джейдон Санчо, «Боруссия» Д – 86,6
  7. Эрлинг Холанд, «Боруссия» Д – 68,3
  8. Ашраф Хакими, «Интер» – 66,3
  9. Виктор Осимхен, «Наполи» – 63
  10. Ферран Торрес, «Ман Сити» – 57,7
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#Килиан Мбаппе
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#ПСЖ
#Манчестер Сити
#Эрлинг Холанд
#Челси
#Интер
#Альфонсо Дэвис
#Наполи
#Кай Хаверц
#Боруссия Д
#Джейдон Санчо
#Жоау Феликс
#Атлетико
#Маттейс де Лигт
#Ашраф Хакими
#Виктор Осимхен
#Ферран Торрес