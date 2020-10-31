Хабиб выпустил новый пост по теме религии. Рассказал о наказании для тех, кто оскорбляет чувства верующих

Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в инстаграме. Там он снова рассказал о поддержке верующих мусульман и наказании для тех, кто оскорбляет пророка Мухаммеда и чувства верующих людей.

Хабиб оскорбил президента Франции: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари»

Главные цитаты из нового поста Хабиба:

«Сегодня под предлогом борьбы за свободу слова враги ислама и мусульман разных уровней пытаются оскорбить чувства сотен миллионов верующих во всем мире, рисуя карикатуры на лучшего из людей».

«Этим своим поступком они не только оскорбили чувства верующих мусульман, но и бросили вызов Господу миров, обещавшему защищать своего посланника от нападков людей невежественных».

«Пусть Аллах благословит нашего любимого пророка, а также его семью, сподвижников и всех тех, кто последовал за ними в благе. И пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей – его пророка Мухаммада».