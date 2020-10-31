Хабиб Нурмагомедов
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#Хабиб Нурмагомедов #MMA #UFC

Хабиб выпустил новый пост по теме религии. Рассказал о наказании для тех, кто оскорбляет чувства верующих

7 часов назад

Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в инстаграме. Там он снова рассказал о поддержке верующих мусульман и наказании для тех, кто оскорбляет пророка Мухаммеда и чувства верующих людей.

Хабиб оскорбил президента Франции: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари»

Главные цитаты из нового поста Хабиба:

«Сегодня под предлогом борьбы за свободу слова враги ислама и мусульман разных уровней пытаются оскорбить чувства сотен миллионов верующих во всем мире, рисуя карикатуры на лучшего из людей».

«Этим своим поступком они не только оскорбили чувства верующих мусульман, но и бросили вызов Господу миров, обещавшему защищать своего посланника от нападков людей невежественных».

«Пусть Аллах благословит нашего любимого пророка, а также его семью, сподвижников и всех тех, кто последовал за ними в благе. И пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей – его пророка Мухаммада».

  • Хабиб Нурмагомедов – первый номер рейтинга бойцов UFC и чемпион в легком весе.
  • Президент Франции Макрон назвал убийство учителя исламской террористической атакой.
  • Перед смертью учитель показывал карикатуру на пророка Мухаммеда. Хабиб отреагировал на это и на слова Макрона.
  • Хабиб много раз высказывался на тему религии. Говорил, что считает ислам идеальным.
Полный разбор всей ситуации
Кто поддержал Хабиба в посте с оскорблением Макрона
Хабиб назвал президента Франции тварью. Это часть большого острого спора вокруг ислама, который уже везде
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