OHL
Хоккей
Лиза Маклауд
Лига Онтарио запретила силовые приемы. Это новая мера по борьбе с коронавирусом
8 часов назад
Юниорская хоккейная лига Онтарио (OHL) запретила силовые приемы в предстоящем сезоне. Министр спорта Онтарио Лиза Маклауд подтвердила решение. Она и раньше говорила о возможном запрете силовых приемов.
- Новый сезон OHL стартует 4 февраля 2021 года. Он пройдет в сокращенном формате. Тренировочные лагеря стартуют 23 января.
- На введение запрета повлияли вспышки коронавируса в командах из Юниорской лиги Квебека.
- Маклауд считает, что такой шаг снизит риск распространения коронавируса.
- Юниорская лига Квебека такой запрет не вводила, но ужесточила наказание за драки.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые