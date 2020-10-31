Лига Онтарио запретила силовые приемы. Это новая мера по борьбе с коронавирусом

Юниорская хоккейная лига Онтарио (OHL) запретила силовые приемы в предстоящем сезоне. Министр спорта Онтарио Лиза Маклауд подтвердила решение. Она и раньше говорила о возможном запрете силовых приемов.

Новый сезон OHL стартует 4 февраля 2021 года. Он пройдет в сокращенном формате. Тренировочные лагеря стартуют 23 января.

На введение запрета повлияли вспышки коронавируса в командах из Юниорской лиги Квебека.

Маклауд считает, что такой шаг снизит риск распространения коронавируса.

Юниорская лига Квебека такой запрет не вводила, но ужесточила наказание за драки.