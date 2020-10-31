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Лига Онтарио запретила силовые приемы. Это новая мера по борьбе с коронавирусом

8 часов назад

Юниорская хоккейная лига Онтарио (OHL) запретила силовые приемы в предстоящем сезоне. Министр спорта Онтарио Лиза Маклауд подтвердила решение. Она и раньше говорила о возможном запрете силовых приемов.

  • Новый сезон OHL стартует 4 февраля 2021 года. Он пройдет в сокращенном формате. Тренировочные лагеря стартуют 23 января.
  • На введение запрета повлияли вспышки коронавируса в командах из Юниорской лиги Квебека.
  • Маклауд считает, что такой шаг снизит риск распространения коронавируса.
  • Юниорская лига Квебека такой запрет не вводила, но ужесточила наказание за драки.
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