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#РПЛ #Футбол #коронавирус #ЦСКА #Арсенал Тула #Рубин

У «Арсенала» выявлено три сомнительных теста перед игрой с ЦСКА

2 часа назад

«Арсенал» уведомил РПЛ о трех сомнительных тестах на коронавирус у своих представителей и изолировал их перед матчем 12-го тура против ЦСКА.

Перед игрой 13-го тура против «Рубина» клуб сдал тесты. Заболевшие представители «Арсенала» проходят амбулаторное лечение, команда готова играть.

Матч «Рубин» – «Арсенал» запланирован на 31 октября.

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