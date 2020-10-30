У «Арсенала» выявлено три сомнительных теста перед игрой с ЦСКА

«Арсенал» уведомил РПЛ о трех сомнительных тестах на коронавирус у своих представителей и изолировал их перед матчем 12-го тура против ЦСКА.

Перед игрой 13-го тура против «Рубина» клуб сдал тесты. Заболевшие представители «Арсенала» проходят амбулаторное лечение, команда готова играть.

Матч «Рубин» – «Арсенал» запланирован на 31 октября.