Во сколько бой Усик – Чисора: прямая трансляция 31 октября

Бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой состоится 31 октября.

Во сколько будет бой Усика и Чисоры?

Точного времени начала нет, однако ранний кард начнется в 21:00 по московскому времени.

Ожидается, что бой Усик – Чисора начнется примерно в 1:00 в ночь на 1 ноября, но может состояться и раньше.

Прямая трансляция запланирована на канале РЕН ТВ.

У Усика 17 побед и нет поражений, у Чисоры – 32 победы и девять поражений.