Усик – Чисора
Александр Усик
Дерек Чисора
Во сколько бой Усик – Чисора: прямая трансляция 31 октября
3 часа назад
Бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой состоится 31 октября.
Во сколько будет бой Усика и Чисоры?
- Точного времени начала нет, однако ранний кард начнется в 21:00 по московскому времени.
- Ожидается, что бой Усик – Чисора начнется примерно в 1:00 в ночь на 1 ноября, но может состояться и раньше.
- Прямая трансляция запланирована на канале РЕН ТВ.
У Усика 17 побед и нет поражений, у Чисоры – 32 победы и девять поражений.
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